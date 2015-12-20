سقوط صاحب شركة استولى على 139 ألف لتر سولار بالجيزة

ألقى رجال المباحث بشرطة التموين والتجارة بالجيزة، القبض على صاحب شركة للصناعات والتجارة، لاستيلائه على 139 ألف لتر سولار، وحرر محضرا بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام مسئول عن شركة للصناعات والتجارة بنطاق محافظة الجيزة يقوم بتجميع والتصرف فى كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمه بتنكات داخل فرع الشركة دون التعاقد مع الهيئة العامة للبترول، ما يعد استيلاء على أموال الدعم الذى توفره الدولة للمستهلكين، وتم ضبط مسئول الشركة.

وبفحص التنكات تبين تجميعه كمية قدرها 16000 لتر سولار، وتم التحفظ على المضبوطات ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وباستكمال الفحص والتحريات، أثبتت مراجعة الفواتير الورادة إليه منذ بداية السنة، استيلائه على 139600 لتر سولار، تم ضبط مالك الشركة، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

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