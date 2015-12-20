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فرج عامر: "مستقبل وطن" يسعى لتكوين كيان مستقل داخل مجلس النواب

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فرج عامر: "مستقبل وطن" يسعى لتكوين كيان مستقل داخل مجلس النواب فرج عامر: "مستقبل وطن" يسعى لتكوين كيان مستقل داخل مجلس النواب
علق محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب بقائمة فى حب ، وائتلاف دعم الدولة، على انسحاب حزب مستقبل وطن، من ائتلاف دعم الدولة، قائلاً: "إن الائتلاف قائم على الحرية المطلقة لأعضائه والديمقراطية فى اتخاذ القرارات سواء للأحزاب المنضمة أو للمستقلين"، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه لم يكن يتوقع انسحاب مستقبل وطن من الائتلاف.

وأضاف عامر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يعتقد أن حزب مستقبل وطن يسعى لتكوين كيان مستقل داخل مجلس النواب، مؤكدا أن هذا حق لا يمكن الجور عليه، ويستق مع طبيعة الحراك السياسى الذى يحدث الآن فى مصر.

وكان محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن، قال إن حزبه لم يوقع على وثيقة ائتلاف "دعم مصر"، وسيعمل بهيئة برلمانية مستقلة، تحت قبة البرلمان. مضيفًا: "دخلونا غصب عننا، وأدينا النهارده خرجنا بمزاجنا"، مشيرا إلى إنه وراد التنسيق مع الأحزاب المدنية فى القضايا ذات الاهتمام المشترك.


>- بالصور.. محمد بدران يعلن انسحاب "مستقبل وطن" من "ائتلاف دعم مصر"
>- بالصور.. مستقبل وطن يعلن رسميا عدم الانضمام لتحالف دعم مصر.. محمد بدران: سنكون الحزب الحاكم ولن ننفذ أجندات رجال الأعمال بالبرلمان.. ندعم الرئيس ونرفض الائتلاف.. المصريين الأحرار: نتواصل لتوحيد الجهود
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