فرج عامر: "مستقبل وطن" يسعى لتكوين كيان مستقل داخل مجلس النواب

علق محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب بقائمة فى حب مصر ، وائتلاف دعم الدولة، على انسحاب حزب مستقبل وطن، من ائتلاف دعم الدولة، قائلاً: "إن الائتلاف قائم على الحرية المطلقة لأعضائه والديمقراطية فى اتخاذ القرارات سواء للأحزاب المنضمة أو للمستقلين"، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه لم يكن يتوقع انسحاب مستقبل وطن من الائتلاف.

وأضاف عامر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يعتقد أن حزب مستقبل وطن يسعى لتكوين كيان مستقل داخل مجلس النواب، مؤكدا أن هذا حق لا يمكن الجور عليه، ويستق مع طبيعة الحراك السياسى الذى يحدث الآن فى مصر.

وكان محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن، قال إن حزبه لم يوقع على وثيقة ائتلاف "دعم مصر"، وسيعمل بهيئة برلمانية مستقلة، تحت قبة البرلمان. مضيفًا: "دخلونا غصب عننا، وأدينا النهارده خرجنا بمزاجنا"، مشيرا إلى إنه وراد التنسيق مع الأحزاب المدنية فى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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