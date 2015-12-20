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رئيس الصندوق الكويتى للتنمية: مستعدون لتخصيص أى مبالغ لتنمية سيناء

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رئيس الصندوق الكويتى للتنمية: مستعدون لتخصيص أى مبالغ لتنمية سيناء رئيس الصندوق الكويتى للتنمية: مستعدون لتخصيص أى مبالغ لتنمية سيناء
قال مدير الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر أن الصندوق مستعد لتخصيص أى مبالغ لتنمية شبه جزيرة سيناء من قرض الصندوق المقدم لمصر.

وأضاف البدر- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت- أن الصندوق ملتزم بتقديم ما يعادل 300 مليون دولار لمصر سنويا على مدى 3 سنوات بما يعادل مليار دولار، ونحن على استعداد لتخصيص اى مبالغ من هذا القرض لسيناء، مؤكدا أن تمويل سيناء مفتوح، ونقبل أن ندخل فيه بالتزام الكامل حسب قدراتنا وقدرة الاخوة المصريين على تنفيذ هذا المشاريع.

وأشار إلى استمرار الاجتماعات مع الوفد المصرى الموجود بالكويت حاليا برئاسة وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر للاستفسار عن المشروعات وبحث الجدوى الاقتصادية لها حتى نكون على بينة أكثر، وسوف نبدأ التنفيذ حسب جاهزية المشروعات المقدمة من الجانب المصرى، لافتا إلى أن الفائدة على هذه القروض صغيرة وتسدد على فترات زمنية طويلة.

وقال البدر أن تنمية سيناء فى هذه الفترة هام جدا من أجل القضاء على البور الإرهابية فيها، والتى ظهرت بسبب تأخر وصول التنمية بالشكل المطلوب لسيناء لسنوات طويلة، وحان الوقت لربط سيناء اقتصاديا بمشروعات التنمية فى بشكل عام وزيادة عدد السكان بها وخلق المزيد من فرص العمل بما يعنى الاستفادة منها فى المستقبل فى دعم الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن الصندوق الكويتى للتنمية قد وجه الدعوة للمؤسسات والصناديق المالية العربية لحضور اجتماع مع الجانب المصرى بمقر الصندوق بالكويت لبحق تمويل مشروعات التنمية فى سيناء.

وأوضح البدر أن المشروع الطموح للحكومة المصرية بتنمية سيناء من المشروعات التى يمكن تنفيذها من خلال التمويل المشترك، ومن ثم فإنه دعا إلى عقد هذا الاجتماع بين ممثلى الصناديق والحكومة المصرية، لاستعراض الدراسات والتصورات المقترحة وخطط وأساليب تمويل المشروع.

وأكد أن البرنامج المصرى الطموح لتنمية سيناء يهدف إلى تنمية التجمعات السكانية من البدو الرحل فى شبه جزيرة سيناء، عن طريق توفير سبل استقرارهم وخلق بنيه مناسبة لتطوير أنشطتهم ومشجعة لخلق الاستثمارات الإنتاجية والتنموية مما يساهم فى توفير وتحقيق أكبر قدر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان سيناء.


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