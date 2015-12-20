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تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين فى قضية التخابر مع قطر لـ27 ديسمبر

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تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين فى قضية التخابر مع قطر لـ27 ديسمبر تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين فى قضية التخابر مع قطر لـ27 ديسمبر
أجلت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، اليوم، الأحد، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، لجلسة 27 ديسمبر، على أن يطلب لتلك الجلسة اللواء عبد المؤمن فودة، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، واللواء محمد زكى، قائد الحرس الجمهورى، وبيان بالمستندات التى تم نقلها من مكتب المتهم عبد العاطى لقصر عابدين.
>وصرحت المحكمة، على هامش الجلسة، بإدخال العلاج للمتهم محمد الكيلانى بعد فحصه أمنيا وطبيا.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى، وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

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مصر 365