السيسى يرحب بمشاركة الشركات العربية فى مجال البحث والتنقيب عن النفط والغاز

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، بوزراء وممثلى منظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك)، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وأمين عام منظمة الأوابك.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل الاجتماع بالترحيب بوزراء النفط العرب، مشيراً إلى أهمية القطاع الحيوى الذى يمثلونه باعتباره مصدراً للطاقة التى تُستخدم فى شتى مناحى الحياة.

وأكد الرئيس على أهمية وحدة الصف العربى، والتكاتف من أجل التغلب على التحديات التى تواجه المنطقة العربية، وفى مقدمتها الإرهاب الذى يلقى بظلاله السلبية على الأوضاع الاقتصادية للدول والشعوب العربية، مشيراً إلى ترحيب مصر بتوثيق التعاون مع أشقائها العرب فى مجالات الطاقة والنفط.

وآشار الرئيس إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للبنية التحتية التى تتمتع بها مصر فى هذا المجال، سواء من حيث إمكانية التخزين بالموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط وتوافر محطات الإسالة ومعامل التكرير.

وأكد الرئيس على ترحيب مصر بمشاركة الشركات العربية فى مجال البحث والتنقيب عن النفط والغاز فى مصر، أخذاً فى الاعتبار الإمكانات الواعدة فى هذا القطاع، والتى حدت بالعديد من الشركات الأجنبية العاملة فى مصر إلى زيادة استثماراتها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الحضور أشادوا بدور مصر على المستوى العربى وما تمثله من مصدر قوة واِستقرار لأمتها العربية.

كما أعرب وزراء النفط العرب عن اهتمام دولهم الشقيقة بالمساهمة فى تطوير وتعزيز التعاون العربى فى مجال الطاقة، واستعرضوا نتائج اجتماعاتهم فى القاهرة، والتى أسفرت عن اتخاذ العديد من القرارات التى من شأنها تطوير العمل العربى المشترك فى قطاع النفط.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المهندس طارق الملا أشار إلى أن اجتماعات دول الأوابك بالقاهرة تطرقت إلى الدور العربى الفاعل فى مؤتمر باريس للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. وشهدت الاجتماعات كذلك تفعيل الدراسات الخاصة بتطوير التعاون فى قطاع النفط من خلال الشركات والهيئات العربية المعنية.

وأشاد الوزير بالتعاون القائم بين مصر وعدد من الدول العربية المساهمة فى شركة "سوميد"، مشيراً إلى أن هذه الشركة تعد نموذجاً لنجاح التعاون العربى فى مجال النفط.

وأشار إلى التطور الذى يشهده التعاون بين مصر وأشقائها العرب فى مجال النفط، منوهاً فى هذا الشأن بعدد من مشروعات التعاون، ومن بينها مشاركة الهيئة العامة للبترول بحصة فى امتياز التنقيب عن النفط وإنتاجه بأحد المشروعات فى العراق.

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