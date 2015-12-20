شركات هيئة قناة السويس تطلب المساواة وعمال سبع شركات يطالبون بالارباح وكادر الهيئة

دخل عمال ست من بين سبع شركات تابعة لهيئة قناة السويس اعتصام بمقرات الشركات بمدن القناة الثلاث، احتجاجا على التأخير في الاستجابة لمطالبهم بتحسين اوضاعهم وكادرهم الوظيفي.> ويحتج عمال سبع شركات على اوضاعهم و اعتبارهم تابعين لهيئة قناة السويس والمشاركة في مشروعات القناة، دون المساواة في قيمة الرواتب والمميزات الخدمية المتاحة لموظفي هيئة القناة.> تسع نواب من مدن بورسعيد والإسماعيلية والسويس زاروا العمال بمقرات الشركات، لمناقشة مطالبهم لنقلها إلي مجلس النواب، او مناقشتها مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بعد تكوين تكتل لنواب من المدن الثلاث لحل الأزمة .

وقال طلعت خليل عضو مجلس النواب عن مدينة السويس، إن مطالب العمال المعتصمين بالشركات التابعة لهيئة قناة السويس، تحتاج لتدخل تشريعي لتعديل قانون الهيئة ، وفي الوقت نفسه خطوات لتنمية ايراداتها .

> وكان النواب طلعت خليل وعبد الحميد كمال وطارق متولي أعضاء مجلس النواب قد التقوا بالعمال بمقر اعتصامهم بترسانة السويس ،لمناقشة مطالبهم لرفعها بمذكرة لرئيس هيئة قناة السويس.

> وأضاف خليل "مطالب الشركات تحتاج لتدخل تشريعي، وهو ما نسعي إليه، ولكن في الوقت نفسه تحتاج هذه الشركات إلي إيرادات قوية ليحصل عمالها علي مميزات العمل في هيئة قناة السويس.

>وقال " العمال معذورين لانهم يقومون بمهام خاصة بهيئة قناة السويس ولكن إيرادات شركاتهم لا تتساوي مع الهيئة وبالتالي لا تمنحهم امتيازات متساوية، برغم من أن هذه الشركات تمتلك عمالة مدربة جيدا وورش وأمكانيات مادية قوية تؤهلها للمشاركة في مشروعات كبري ولكنها لا تأتي بإيرادات كافية .

> و أنشات هيئة قناة السويس سبع شركات للمشاركة في مشروعات تخص المجري الملاحي وتنمية الموانئ طبقا لقرار إنشاء هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، و أصدر مجلس الوزراء قرارا في يوليو الماضي يتيح للهيئة حق إنشاء شركات إضافية مختصة بمشروعات تنمية الإقليم.

>رؤساء النقابات العمالية لشركات الرباط والأنوار والقناة للحبال وترسانة بورسعيد، وترسانة السويس والتمساح لبناء السفن، والقناة للموانئ التقوا بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس مساء الخميس الماضي لتقديم مطالب العمال بزيادة الجهود العادية للموظفين، وضم الشركات إلي الكادر الوظيفي والمالي لهيئة قناة السويس .

>و قال عضو باللجنة النقابية لشركة الموانئ فضل عدم ذكر اسمه " إن الاجتماع اسفر عن صرف شهر فقط للعاملين، وزيادة بدل الوجبة إلى 20 جنيهًا، أى كل ما حصل عليه العمال هم 10 جنيهات فقط، لافتا إلى أن الفريق مهاب مميش وعدنا بالاستجابة لمطالبنا بعد 15 يناير المقبل.

> أشرف عمارة عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية ، قال إن مطالب العمال بالشركات السبع قديمة وليست وليدة هذا العام، ويتكرر كل عام، وتحتاج للتدخل لتعديل قانون هيئة قناة السويس، بما يتيح لها ضم عمال الشركات إلي تبعيتها المباشرة .

> وأضاف "نتواصل مع نواب بمدينتي السويس وبورسعيد للتوحد في مناقشة مطالب العمال.

> وقال أحمد فرغلي عضو مجلس النواب عن مدينة بورسعيد،" طلبت مذكرة من النقابات العمالية للشركات الموجودة ببورسعيد لدراستها وتقديمها لرئيس الهيئة .

> و أضاف أنه لا مانع من التعاون مع نواب بمدن القناة الثلاث للوصول لحل مع هيئة قناة السويس.