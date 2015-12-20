"ثقافة الوادى الجديد" تواصل تنفيذ ورشة عمل على المشغولات اليدوية بالداخلة

قال صلاح حسان مدير عام الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد، إن المديرية بدأت فى تنفيذ الورشة الفنية للتدريب على أعمال «الإيتامين» والتى تقام بقرية تنيدة حتى 23 من ديسمبر الجارى، والتى تضمنت كيفية عمل بعض الأعمال الفنية من قماش الإيتامين باستعمال الخيط الملون لتنفيذ المشغولات المنزلية والتى تساهم فى تحسين الدخل العام للأسرة من خلال هذه الحرفة.

وأضاف حسان، فى تصريح صحفى، أن ورشة العمل التى يتم تنفيذها تهدف إلى الحفاظ على أعمال الإيتامين من الاندثار والعمل على تنفيذ مشروعات صغيرة للأسرة المصرية فى القرية، لتحويلها إلى قرية منتجة من خلال ربات البيوت خلال أوقات الفراغ.