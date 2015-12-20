مونديال الأندية - بالفيديو.. برشلونة على قمة العالم بعد سحقه لريفر بليت

توج برشلونة بكأس العالم للأندية بعد تغلبه على ريفر بليت الأرجنتيني بثلاثة أهداف دون رد الأحد في استاد يوكوهاما الدولي باليابان.

وافتتح النجم ليونيل ميسي - الذي غاب عن مواجهة جوانزو الصيني في نصف النهائي للإصابة - أهداف المباراة في الدقيقة 36 بعد تمريرة رائعة من لويس سواريز.

وعزز الأخير تقدم البلاوجرانا في الدقيقة 49 بعد ما سدد الكرة من بين قدمي حارس الفريق الأرجنتيني ليسجل الهدف الرابع له في المسابقة.

وأنهى الدولي الأوروجواني المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 68 ليتوج برشلونة ملكا للعالم لعام 2015.

وحقق الفريق الكاتالوني بذلك لقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخه ليفك الشراكة مع كورينثيانز البرازيلي الذي توج بها مرتين من قبل.

وأخفق الفريق في تحقيق لقب وحيد في عام 2015 هو كأس السوبر الإسبانية التي انتزعها منه أثلتيك بلباو وصيفه في كأس ملك إسبانيا.

فأحرز الفريق بذلك هذا العام لقب الدوري والكأس المحليين وكأس السوبر الأوروبية ودوري الأبطال وأخيرا كأس العالم.

وتربع سواريز على قائمة هدافي البطولة بخمسة أهداف بعد إحرازه أول هاتريك في تاريخ المسابقة في لقاء نصف النهائي أمام جوانزو.