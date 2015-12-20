مباشر- ' إنقاذ جارسيا ' .. فلورينزي يسجل الأول في جنوى

يشارك المصري محمد صلاح أساسيا في مباراة روما أمام جنوى في الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي.

وتعتبر بعض التقارير المباراة الفرصة الأخيرة للمدرب الفرنسي رودي جارسيا وإن أي نتيجة سلبية ستأتي بمارتشيلو ليبي في مكانه.

ولم يفز روما منذ فوزه في ديربي العاصمة 2-0 على لاتسيو في 8 نوفمبر الماضي قبل أن يخرج من كأس إيطاليا على يد سبيتزيا الأسبوع الماضي.

وضم تشكيل روما اللاعبين التاليين

حراسة المرمى: تشيزيني

الدفاع: فلورينزي، روديجر، مانولاس، دينيي

الوسط: بيانيتش، دي روسي، ناينجولان

الهجوم: صلاح، جيرفينيو، دجيكو

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ق43: يسجل فلورينزي الهدف الأول من كرة عرضية وصلته دون رقابة سددها على الطائر.

ق1: انطلاق المباراة على ملعب الأولمبيكو في روما