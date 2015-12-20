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سعد سمير وأنطوي والشيخ خارج قائمة الأهلي لمواجهة الحدود.. وعودة رمضان

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سعد سمير وأنطوي والشيخ خارج قائمة الأهلي لمواجهة الحدود.. وعودة رمضان سعد سمير وأنطوي والشيخ خارج قائمة الأهلي لمواجهة الحدود.. وعودة رمضان

أعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي قائمة من 20 لاعب لمواجهة حرس الحدود غدا الاثنين على ملعب الدفاع الجوي.

وسيتم استبعاد لاعبين من القائمة قبل المباراة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد عادل

الدفاع: باسم علي - رامي ربيعة - حسين السيد - صبرى رحيل - محمد نجيب - أحمد حجازي

الوسط: حسام غالي - حسام عاشور- وليد سليمان- أحمد فتحي - مؤمن زكريا - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - أحمد حمدي- صالح جمعة.

الهجوم: عماد متعب - ماليك إيفونا - عمرو جمال

أما المستبعدين فكانوا سعد الدين سمير وأحمد الشيخ وأحمد عبد الظاهر وجون أنطوي ومحمد حمدى زكي ومحمد حمدي وشريف حازم ومحمد هاني ومسعد عوض.

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