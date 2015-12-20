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عامر حسين لـ في الجول: لم تصلنا الموافقة على استضافة الدفاع الجوي لمباراة الأهلي والحدود

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عامر حسين لـ في الجول: لم تصلنا الموافقة على استضافة الدفاع الجوي لمباراة الأهلي والحدود عامر حسين لـ في الجول: لم تصلنا الموافقة على استضافة الدفاع الجوي لمباراة الأهلي والحدود

ناشد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، الأمانة العامة للقوات المسلحة لإرسال الموافقة على استضافة ملعب الدفاع الجوي لمباراة الأهلي وحرس الحدود.

ويلعب الأهلي مع حرس الحدود غدا الاثنين في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وكان الأهلي قد جدد رفضه للعب مبارياته بالدوري على استاد بتروسبورت.

وقال مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ إن الموافقات الرسمية على إقامة المباراة على استاد الدفاع الجوي قد وصلت للنادي الأحمر.

ولكن عامر حسين قال لـFilGoal.com: "أناشد الأمانة العامة للقوات المسلحة بإرسال الموافقة على استضافة ملعب الدفاع الجوي للمباراة".

وتابع "أرسلت لنا وزارة الداخلية الموافقة على إقامة المباراة في الدفاع الجوي، ولكن لم تصل لنا موافقة القوات المسلحة حتى الآن وقبل 24 ساعة على موعد المباراة".

وأتم "لا يمكن نقل المباراة إلى برج العرب، ولا بد من إنهاء الأمر سريعا".

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