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محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بنطاق حى شرق المنصورة

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محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بنطاق حى شرق المنصورة محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بنطاق حى شرق المنصورة
أجرى حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، حملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات بنطاق حي شرق المنصورة شملت "منطقة مساكن الشناوي– شارع فخر الدين خالد – شارع سعد الشربينى"، استدعي خلالها شرطة المرافق ومباحث والمرور ورئيسي حي شرق ومسئولي الكهرباء والصرف الصحي.

واستهدفت الحملة تطهير المناطق المذكورة من إزالة لكافة التراكمات والمخالفات والسيارات القديمة وتطهير الجزر الوسطي، ومصادرة كافة المركبات المخالفة موجها لمسئولي التموين بإجراء تمشيط كامل لكافة المحالات التجارية بالمنطقة، والتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات من سلامة وجودة المنتجات المعروضة، والالتزام بالأسعار المحددة والغلق الفوري للمحلات المخالفة.

وقالت المحافظة فى بيان، إن المحافظ فى منطقة مساكن الشناوي استوقفه مشاهدة إحدى عاملات جمعية الشباب المسلمات وهى تلقى القمامة أمام مقر الجمعية، وعلى الفور دخل المحافظ الجمعية متفقداً أرجائها من غرف "إعداد الطعام- معارض المنتجات والمشغولات –الحضانة"، ووجه بتشكيل لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي لمراجعة وسائل السلامة والأمانة والصحة المهنية، موجها لمديرة الجمعية بتهذيب وإصلاح الحديقة مع شراء أدوات طعام جديدة وعدم إلقاء القمامة أمام مقر الجمعية وذلك بالتنسيق مع سيارة القمامة الخاصة بحي شرق المنصورة.

وقرر المحافظ وقف حوافز الإثابة لمسئول النظافة في شوارع "فخر الدين خالد- سعد الشربينى" وتحويله للشئون القانونية، مع تحويل مدير عام النظافة بالديوان العام للتحقيق وذلك للتقصير في العمل.

كما وجه المحافظ لمسئولي شرطة المرافق والإشغالات بالتنسيق مع مسئولي حي شرق المنصورة بإزالة كافة الإشغالات والتراكمات بالشوارع المذكورة خلال 24 ساعة.

والتقي المحافظ بالمواطنين واستمع إلي متطلباتهم واحتياجاتهم.

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مصر 365

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