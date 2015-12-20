ضبط عاطل بحوزته 4000 قرص "تامول" بمحلة دمنة

تمكن رجال مباحث محلة دمنة، اليوم الأحد، من القبض على عامل بحوزته 4000 قرص مخدر التامول وذلك أثناء استعداده لتوزيعها على زبائنه.

كان اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ إلى الرائد أحمد الجندى رئيس مباحث محلة دمنة بقيام "أحمد س. أ" 33 سنة، عامل، بالاتجار فى المواد المخدرة وبتقنين الإجراءات تم القبض عليه، وذلك أثناء محاولته بيع الأقراص المخدرة التى تم حصرها بـ 4000 قرص من التامول، كما تم ضبط بحوزته مبلغ مالى وتليفون محمول وسيارة ملاكى وتحرر محضر 1567جنايات محلة دمنة.

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