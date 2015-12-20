المؤبد لـ4 متهمين اعتدوا جنسيا على طفل وقتلوا جده فى الوراق

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام دبوس، بالسجن المؤبد حضوريا على المتهم "عادل.ح"، وغيابيا على كل من "أدهم.ح" و"حميدو.ح" و"إيهاب.م"، لاتهامهم بالقتل العمد، واستعراض القوة، وحيازة سلاح وذخيرة بالوراق.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الأربعة تعدوا على حفيد المجنى عليه "رمضان.س" جنسيا، ما أدى إلى حدوث مشاجرات وعدوات بين المتهمين وأسرة الطفل الضحية، وتدخل بعض العقلاء من أجل رأب الصدع، والوصول إلى حل لتصالح الطرفين، وكان الحل ذبح فدية تتكفل بمصاريفها أسرة المتهمين، إلا أنهم اختلفوا على مكان ذبح الفدية أن يكون عند الجناة أو عند المجنى عليه، فرفضت عائلة الضحية إتمام التصالح.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين اعدوا أسلحة نارية وبيضاء وذهبوا إلى محل سكن المجنى عليه وابنه "عربى.و"، واطلقوا أعيرة نارية فى الهواء، لترويع المواطنين واستعراض القوة، وفرض السيطرة، وعندما حاول المجنى عليه مقاومتهم أطلق عليه أحد الجناة عيار خرطوش بالرأس أودى بحياته.

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