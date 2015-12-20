أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على راعى أغنام بـ"فرد خرطوش" فى الدقهلية

Google+ Print
القبض على راعى أغنام بـ"فرد خرطوش" فى الدقهلية القبض على راعى أغنام بـ"فرد خرطوش" فى الدقهلية
القت مباحث محلة دمنه القبض على تاجر اغنام اثناء رعيه لها وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار وحررت له المحضر رقم 1613 جنايات لسنة 2015 وأحالته الى النيابة العامة .

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير امن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عماره مدير المباحث الجنائية باستقبال الرائد احمد الجندى رئيس مباحث محلة دمنه معلومات تتهم ( غنام ) يدعى "الشربيني ا.ا" - 40 سنة - بجيازة سلاح نادى دون ترخيص وبمداهمته القى القبض عليه و تحريز السلاح.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365