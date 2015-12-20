القبض على راعى أغنام بـ"فرد خرطوش" فى الدقهلية

القت مباحث محلة دمنه القبض على تاجر اغنام اثناء رعيه لها وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار وحررت له المحضر رقم 1613 جنايات لسنة 2015 وأحالته الى النيابة العامة .إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء عاصم حمزة مدير امن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عماره مدير المباحث الجنائية باستقبال الرائد احمد الجندى رئيس مباحث محلة دمنه معلومات تتهم ( غنام ) يدعى "الشربيني ا.ا" - 40 سنة - بجيازة سلاح نادى دون ترخيص وبمداهمته القى القبض عليه و تحريز السلاح.
تلقى اللواء عاصم حمزة مدير امن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عماره مدير المباحث الجنائية باستقبال الرائد احمد الجندى رئيس مباحث محلة دمنه معلومات تتهم ( غنام ) يدعى "الشربيني ا.ا" - 40 سنة - بجيازة سلاح نادى دون ترخيص وبمداهمته القى القبض عليه و تحريز السلاح.
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