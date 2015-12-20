وزير الإسكان: تشغيل الجزء الأول من مشروع محطة مياه أكتوبر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تشغيل الجزء الأول من المرحلة الأولى من محطة مياه 6 أكتوبر، بطاقة إنتاجية 200 ألف م3 يوميًا، من إجمالي 400 ألف م3 للمرحلة الأولى، وذلك بعد انتهاء وزارة الصحة من أخذ العينات، والتأكد من مطابقة المياه للمواصفات، مضيفًا إلى أن المحطة تخدم مناطق وسط الجيزة، ومناطق الرماية، الهرم وفيصل، وكذا توسعات مدينة 6 أكتوبر.

وقال مدبولي، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مأخد مياه على النيل بموقع عزبة الحلواني بمركز العياط و3 خطوط مواسير قطر 2200 مم، تنقل المياه العكرة إلى محطة التنقية بـ6 أكتوبر، بطاقة تبلغ 1.7 مليون م3 / يوم.

وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من مد خط مياه 1200 مم من محطة المياه بـ 6 أكتوبر وحتى التلاقى مع طريق مصر الفيوم الصحراوي بطول 5700 م/ط، ثم مارا بحرم طريق مصر الفيوم الصحراوي حتى نقطة الربط بحدائق الأهرام بين البوابتين الثانية والثالثة بطول 2300 م/ط، وذلك لتدعيم شبكة المياه بمناطق الرماية والهرم وفيصل.

وصرح وزير الإسكان بأن هناك بعض المعوقات التي كانت تؤخر بدء تشغيل المحطة، وتم التغلب عليها، منها الحصول على تصريح من وزارة الصحة للبدء في الضخ التجريبي للمياه وعدم توصيل مصدر التيار الكهربي الرئيسي لمحطة رفع المأخد من قبل شركة توزيع كهرباء الجيزة.

لفت مدبولي إلى أنه تم عمل دراسة لضغط البرنامج الزمني للمشروع بعد التوقف لمدة عامين خلال الظروف التي كانت تمر بها البلاد فى فترات سابقة، وتم دفع العمل في نهاية عام 2013 وكانت نسبة الإنجاز لا تتعدى 35%، كما تم تعيين مكان جديد للمأخذ بعد أن فشلت جميع المحاولات في تنفيذه بالموقع المقترح القديم، وتم إتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة من عمل خطة أمن وسلامة للمياه عند المأخذ بالموقع الجديد طبقًا لتوجيهات وزارة الصحة، وبالتنسيق مع وزارة الري والمسطحات المائية ووزارة البيئة.