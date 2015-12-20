أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حبس مواطن قاد سيارته بتهور في دولة خليجية

Google+ Print
حبس مواطن قاد سيارته بتهور في دولة خليجية حبس مواطن قاد سيارته بتهور في دولة خليجية

أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس مواطن على ذمة التحقيق لارتكابه جريمة قيادة مركبته بطيش وتهور في إحدى الدول الخليجية، مما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وذكر موقع "24 الاخباري" ان النيابة العامة في أبوظبي أوضحت أن القانون في دولة الإمارات يطبق على كل مواطن ارتكب خلال وجوده خارج الدولة فعلاً يعد جريمة وفق قانون دولة الإمارات وقانون البلد الذي ارتكب فيه الفعل، وذلك في حال عدم محاكمته في الدولة التي تمت فيها الجريمة.

وكانت تحقيقات النيابة قد أسفرت عن وجود مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر المتهم فيها وهو يقوم بحركات استعراضية بسيارته بصورة متهورة، متعمداً اصدار أصوات مزعجة للفت الأنظار.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم كان مسافراً بسيارته إلى إحدى الدول الخليجية حيث ارتكب ذلك الجُرم وقام بتصويره بتقنية الفيديو ونشر اللقطات المصورة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته طالب النائب العام لإمارة أبوظبي المستشار علي محمد البلوشي، مواطني دولة الإمارات خلال تواجدهم خارج الدولة الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة في البلدان التي يتواجدون فيها، وأن يكونوا في تعاملاتهم وسلوكهم خير سفراء لبلادهم ومجتمعهم. وأن خروج البعض عن هذا المسار يجعلهم مسؤولين عن تصرفاتهم، وأن القانون سيطبق على مثل هذه القلة التي تحتاج إلى مزيد من الوعي والارتقاء في التعامل الحضاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة