حبس مواطن قاد سيارته بتهور في دولة خليجية

أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس مواطن على ذمة التحقيق لارتكابه جريمة قيادة مركبته بطيش وتهور في إحدى الدول الخليجية، مما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وذكر موقع "24 الاخباري" ان النيابة العامة في أبوظبي أوضحت أن القانون في دولة الإمارات يطبق على كل مواطن ارتكب خلال وجوده خارج الدولة فعلاً يعد جريمة وفق قانون دولة الإمارات وقانون البلد الذي ارتكب فيه الفعل، وذلك في حال عدم محاكمته في الدولة التي تمت فيها الجريمة.

وكانت تحقيقات النيابة قد أسفرت عن وجود مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر المتهم فيها وهو يقوم بحركات استعراضية بسيارته بصورة متهورة، متعمداً اصدار أصوات مزعجة للفت الأنظار.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم كان مسافراً بسيارته إلى إحدى الدول الخليجية حيث ارتكب ذلك الجُرم وقام بتصويره بتقنية الفيديو ونشر اللقطات المصورة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته طالب النائب العام لإمارة أبوظبي المستشار علي محمد البلوشي، مواطني دولة الإمارات خلال تواجدهم خارج الدولة الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة في البلدان التي يتواجدون فيها، وأن يكونوا في تعاملاتهم وسلوكهم خير سفراء لبلادهم ومجتمعهم. وأن خروج البعض عن هذا المسار يجعلهم مسؤولين عن تصرفاتهم، وأن القانون سيطبق على مثل هذه القلة التي تحتاج إلى مزيد من الوعي والارتقاء في التعامل الحضاري.