تأجيل محاكمة شابين متهمين بممارسة الشذوذ الجنسى فى شقة بالعجوزة لجلسة غد

قررت محكمة جنح العجوزة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة شابين لاتهامهما بممارسة الشذوذ الجنسى والدعوى إلى ممارسة الرذيلة، لجلسة غد، للاختصاص الرقمى.

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، بالتنسيق مع إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، قد تمكنت من الإيقاع بالمتهمين بعدما كشفت التحريات عن استخدامهما لصفحات التواصل الاجتماعى فى الترويج لنشاطهما من أجل استقطاب راغبى المتعة المحرمة من خلال نشر صور لهما أثناء ارتدائهما ملابس نسائية، ونشر مقاطع فيديو لجذب عملائهما من راغبى ممارسة الجنس المحرم، داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العجوزة.