تشكيل الزمالك – باكيتا يرجع لكتالوج فيريرا.. والقائد يعود

استقر البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل فريقه لمباراة اليوم الأحد أمام طلائع الجيش المقرر على ملعب الدفاع الجوي ضمن إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وقرر باكيتا اللعب بثلاثي في وسط الملعب كما سلفه البرتغالي جوزفالدو فيريرا.

ويخوض حازم إمام قائد الزمالك أولى لقاءاته في الدوري هذا الموسم.

وجاء تشكيل القلعة البيضاء كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: حازم إمام - علي جبر - محمد كوفي - محمد عادل جمعة

خط الوسط: طارق حامد - معروف يوسف - عمر جابر

خط الهجوم: أبمن حفني - محمود عبد المنعم "كهربا" - أحمد حسن مكي

وعلى دكة بدلاء الأبيض يظهر كل من جنش - إبراهيم صلاح - إبراهيم عبد الخالق - أحمد حمودي - أحمد دويدار - محمد سالم - مصطفى فتحي