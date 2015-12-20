بالصور.. منتدى "نائبات مصر" يواصل فعالياته لتوعية النائبات الجدد بالأقصر

استأنف منتدى "نائبات مصر 2015"،اليوم الأحد،فعالياته لليوم الثانى بعقد جلسات لتوعية النائبات الجدد بمهامهن فى البرلمان وذلك بفندق ونتر بالاس فى مدينة الأقصر.

وعقد المشاركون بالمنتدى - الذى ينظمه المجلس القومى للمرأة برعاية الأمم المتحدة - 3 جلسات على هامش المنتدى الأولى جاءت بعنوان القواعد المنظمة للمجلس وحاضر فيها اللواء رفعت القمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات و"الثانية "بعنوان "عرض موجز للسياسات حول العنف ضد المرأة والحماية الاجتماعية"و حاضر فيها الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات والمعلومات الأسبق ومدير مؤسسة بصيرة، و"الأخيرة"بعنوان"عرض موجز للسياسات العامة حول التمكين السياسى للمرأة "و حاضر فيها أيضا الدكتور ماجد عثمان.

شارك فى المنتدى كلا من الدكتورة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة والدكتورة ميوا كاتو المدير الإقليمى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والدكتورة جورجيت قلينى نائب رئيس هيئة النيابة الادارية والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات والمعلومات الأسبق واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات وقرابة 60 من النائبات.

وكان المنتدى شهد أمس السبت 4 جلسات تناولت قضايا منها دور الآليات الوطنية المعنية بالنهوض بوضع المرأة واختصاصات مجلس النواب فى ظل الدستور ودور المعلومات فى الرقابة والتشريع.



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