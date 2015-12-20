محافظ كفر الشيخ: برامج تدريبية متعددة لإعداد كوادر شبابية للمحليات

قال أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، خلال تصريحات صحفيه له اليوم الأحد، إنه جار عمل عدة برامج تدريبية تهدف إلى إعداد كوادر شبابية للمحليات بالتنسيق مع وزارة الشباب، تقوم بها مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم عمل خطة مستقبلية تقوم مديرية الشباب والرياضة بتنفيذها بالتنسيق مع وزارة الشباب، حيث تم عرض برنامج دورة تدريبية بعنوان (إعداد القيادات الشعبية والتنفيذية والبرلمانية) بقاعة الشعب بكفر الشيخ بتاريخ 9 نوفمبر حتى 12 نوفمبر 2014م وكان عدد المستفيدين 450 شابا وفتاة.

وقال إنه تم عمل دورة تدريبية بعنوان (إعداد القيادات الشعبية والتنفيذية والبرلمانية) بقاعة حديقة الأسرة والطفولة بدسوق بتاريخ 30 نوفمبر حتى 3 ديسمبر 2014م وكان عدد المستفيدين 480 شابا وفتاة، وأيضا تم عمل دورة تدريبية لإعداد وتأهيل الشباب للمشاركة الفعالة فى المحليات القادمة بقاعة إعداد القادة بالمديرية بتاريخ 16 أغسطس حتى 20 أغسطس 2015 وكان عدد المستفيدين 50 شابا وفتاة.

كما تمت إقامة لقاء حول المفاهيم السياسية والبرلمانية بقاعة الشباب والرياضة بالمديرية بتاريخ 12 نوفمبر 2015م عدد المستفيدين 150 شابا وفتاة، وتم تنفيذ برامج خلال الفترة القادمة، ويكون البرنامج الأول يتم إقامة (12) حلقة نقاشية مجمعة مع الشباب بالإدارات الفرعية حول (رؤى الشباب حول قانون المحليات والمواد التى يرى الشباب تعديلها) للخروج بتوصيات وإرسالها للوزارة لتجميعها وإرسالها لمجلس النواب عند مناقشة القانون مكان التنفيذ إدارات (كفر الشيخ – سيدى غازى – دسوق - فوه – مطوبس – قلين – سيدى سالم – بيلا – الحامول – بلطيم وبرج البرلس – المديرية) وموعد التنفيذ من 14 ديسمبر حتى 31 ديسمبر 2015م وعدد المستفيدين 2000 شاب وفتاة.

كما يتم تنفيذ برنامج لقاء مجمع حول (إعداد الشباب للمحليات) بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وسوف يتم تحديد الموعد لاحقا، وسوف يعقد بقاعة الشباب والرياضة بالمديرية وعدد المستفيدين 800 شاب وفتاة.

كما يتم تنفيذ برنامج من خلاله تقوم وزارة الشباب بإعداد خطة لعقد لقاءات لتمكين الشباب، ويتم تحديد الموعد لاحقا، وسوف يعقد بقاعة الشباب والرياضة بالمديرية دون التقيد بعدد المتقدمين لهذا البرنامج.