رئيس جامعة سوهاج يكرم طالبات الصيدلة والطفل يوسف

كرم الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، اليوم، طالبات كلية الصيدلة لمشاركتهن الفاعلة في خدمة المجتمع السوهاجي، بعد توجيهات الدكتور أشرف محمد الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باتخاذ ما يلزم نحو تلك الطالبات اللاتي ضربن نموذج مميز من التكافل الاجتماعي، حيث يقمن بتعليم طفل يبيع المناديل الورقية، بجوار سور مبني المحافظة.

وأصدر رئيس الجامعة خلال استقباله للطالبات وبصحبتهم الطفل يوسف ووالدته، توجيهاته إلي الدكتورة ايمان أبو ضيف عميد كلية الصيدلة بضرورة توفير مكان داخل الكلية تستطيع من خلاله الطالبات التدريس والشرح ليوسف في أوقات محددة لاعانته علي الاستذكار، وأضاف نور الدين انه سوف يخاطب محافظ سوهاج لتبني حالة الطفل واسرته والعمل علي التحاقه بالتعليم مرة اخري، وتوفير اعانة شهرية لهم، وجمع مبلغ مالي خلال مجلس الجامعة القادم وتوصيله الي والدة الطفل مساهمة من الجامعة لتلك الأسرة.

يذكر أن التكريم شمل كل من إسراء أحمد علي، الشيماء عبد الله، نورهان محمد مصطفي، نورا ابراهيم خليل، هياء هشام الخيوطي، آلاء نادي" طالبات الصيدلة " لتشجيعهن علي تلك اللافتة التي تنم عن وعي شباب الجامعة بمشكلات المجتمع المصري، والطفل يوسف نظرا لاجتهاده ورغبته في التعلم.

وكان أحد المواقع الاليكترونية نشر في وقت سابق خبر عنوانه يوسف "بائع المناديل" حرمته أمه من التعليم وعوضته طالبتان بدرس خصوصي في الشارع.