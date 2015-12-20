بالصور والأسماء.. مصرع وإصابة 7 على الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ

لقى كل من "محمد السيد أبو المعاطى 32 سنة من المنصورة وفاطمة محمود السعيد على العدوى38سنة وأحمد محمد السمادونى58 سنة مصرعهم"، وأصيب كل من "أميرة فاروق جاد 5 سنوات باشتباه ما بعد الارتجاج. وجرح قطعى بالحاجب الأيسر وياسين رأفت راشد باشتباه ما بعد الارتجاج وسامح عبد الغفار عثمان 36سنة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالقدم اليسرى ورأفت أحمد راشد60 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج. واشتباه خلع بمفصل الركبة اليمنى".

وكانت إسعاف بلطيم تلقت بلاغا عن وقوع حادث تصادم لسيارة بيجو 7 راكب مع جرار زراعى أثناء السير على الطريق الدولى الساحلى بالقرب من كوبرى الحماد فى اتجاه جمصة، أسفر عن 3 حالات وفاة وإصابة 4 من مستقلى البيجو.

تحركت على الفور 7سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقلهم إلى استقبال مستشفى بلطيم المركزى.



>