أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الثلاثاء المقبل.. مدينة بئر العبد تستضيف مؤتمر "وطن ضد الإرهاب"

Google+ Print
الثلاثاء المقبل.. مدينة بئر العبد تستضيف مؤتمر "وطن ضد الإرهاب" الثلاثاء المقبل.. مدينة بئر العبد تستضيف مؤتمر "وطن ضد الإرهاب"
تستضيف مدينة بئر العبد بشمال سيناء الثلاثاء المقبل مؤتمر "وطن ضد الإرهاب"، وينظمه مركز إعلام بئر العبد.

وقالت حنان معيقل مدير المركز فى تصريحات صحفية اليوم، ينظم المؤتمر بحضور اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، واللواء على أبوزيد مدير أمن شمال سيناء، والدكتور ناجى الشهاوى رئيس الإدارة المركزية للإعلام الداخلى واللواء محمود السعيد عضو لجنة دعم الجيش المصرى بالمنظمة الدولية وأعضاء المجموعة البرلمانية، والقيادات الأمنية والمشايخ والعواقل وعدد من أبناء مركز ومدينة بئرالعبد وممثلين عن المجلس القومى للمرأة.

وتتناول محاور المؤتمر تعريف بالإرهاب وأنواعة، والإرهاب والتنمية، والإرهاب والاستقرار السياسى، وتوعية المواطنين بأخطار الإرهاب على الفرد والمجتمع.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365