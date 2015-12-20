الثلاثاء المقبل.. مدينة بئر العبد تستضيف مؤتمر "وطن ضد الإرهاب"

تستضيف مدينة بئر العبد بشمال سيناء الثلاثاء المقبل مؤتمر "وطن ضد الإرهاب"، وينظمه مركز إعلام بئر العبد.

وقالت حنان معيقل مدير المركز فى تصريحات صحفية اليوم، ينظم المؤتمر بحضور اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، واللواء على أبوزيد مدير أمن شمال سيناء، والدكتور ناجى الشهاوى رئيس الإدارة المركزية للإعلام الداخلى واللواء محمود السعيد عضو لجنة دعم الجيش المصرى بالمنظمة الدولية وأعضاء المجموعة البرلمانية، والقيادات الأمنية والمشايخ والعواقل وعدد من أبناء مركز ومدينة بئرالعبد وممثلين عن المجلس القومى للمرأة.

وتتناول محاور المؤتمر تعريف بالإرهاب وأنواعة، والإرهاب والتنمية، والإرهاب والاستقرار السياسى، وتوعية المواطنين بأخطار الإرهاب على الفرد والمجتمع.

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