بالصور.. إغلاق قناطر إسنا بالأقصر شهرا لصيانة كوبرى الهويس

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان بالتنسيق مع ادارة الموارد المائية، اليوم الأحد، قناطر إسنا الجديدة أمام المشاة والمركبات ابتداء من غدا الأحد ولمدة شهر لصيانة الكوبرى المعدنى أعلى هويس إسنا الجديد.>ورصدت عدسة "اليوم السابع" تحويل جميع المركبات إلى قناطر إسنا القديمة، ابتداء من اليوم و يتم إغلاقها فى مواعيد مرور البواخر والفنادق العائمة ، وهى من الحادية عشر وحتى الثانية عشر ظهرا، ومن الرابعة وحتى الخامسة مساء، ومن الثامنة وحتى التاسعة مساء، ومن الواحدة وحتى الثالثة فجرا.>وأكد رئيس مركز إسنا أنه بناء على تعليمات محافظ الاقصر محمد بدر، أزالت الوحدة المحلية كافة الاشغالات والتعديات أمام قناطر إسنا القديمة، ورفع العقبات التى تعيق حركة المرور فى الاتجاهين حيث تم التنسيق مع الجهات الامنية لتامين حركة مرور الفنادق العائمة والمركبات كى لا يحدث تكدس مرورى.



>