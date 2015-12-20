بالصور..محافظ كفر الشيخ يقرر تغريم اللنشات المخالفة 10 ألاف جنيه

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد ، محافظ كفر الشيخ ، اليوم فى مكتبه بعدد من صائدى بحيرة البرلس، لمناقشة القضايا الخاصة بالبحيرة وضرورة احترام القانون.
وبحث المحافظ،مع الصيادين التعاون المشترك بينهم والمحافظة وشرطة المسطحات المائية ، وهيئة الثروة السمكية ، فى محاربة الصيد الجائر ببحيرة البرلس وضبط المخالفين لقانون الصيد.
وأكد عبد الواحد، التصدى لظاهرة الصيد الجائر ببوغاز البرلس ، بالتنسيق مع القوات المسلحة وشرطة المسطحات المائية ، مع تعميق فتحة البوغاز لجذب ذريعة الأسماك من البحر المتوسط إلى البحيرة والسماح بالتيارات المائية ، من والى البحيرة للمساهمة فى تنمية الثروة السمكية .
وأضاف محافظ كفر الشيخ :تم استئناف العمل بقسم شرطة المسطحات المائية فى بوغاز البرلس ، دون انتظار الاعتماد المالية ، لحماية حقوق الصيادين ، وفرض القانون ببحيرة البرلس .
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