بالصور..محافظ كفر الشيخ يقرر تغريم اللنشات المخالفة 10 ألاف جنيه

قرر محافظ كفر الشيخ ، فرض غرامة 10 آلاف جنية على النشات المخالفة ببحيرة البرلس ومصادرتها حال مخالفتها قانون الصيد للمرة الثانية ولا يسرى القرار على لنشات الجر،ويقتصر تنفيذه على اللنشات التى تعمل بصيد الذريعة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد ، محافظ كفر الشيخ ، اليوم فى مكتبه بعدد من صائدى بحيرة البرلس، لمناقشة القضايا الخاصة بالبحيرة وضرورة احترام القانون.

وبحث المحافظ،مع الصيادين التعاون المشترك بينهم والمحافظة وشرطة المسطحات المائية ، وهيئة الثروة السمكية ، فى محاربة الصيد الجائر ببحيرة البرلس وضبط المخالفين لقانون الصيد.

وأكد عبد الواحد، التصدى لظاهرة الصيد الجائر ببوغاز البرلس ، بالتنسيق مع القوات المسلحة وشرطة المسطحات المائية ، مع تعميق فتحة البوغاز لجذب ذريعة الأسماك من البحر المتوسط إلى البحيرة والسماح بالتيارات المائية ، من والى البحيرة للمساهمة فى تنمية الثروة السمكية .

وأضاف محافظ كفر الشيخ :تم استئناف العمل بقسم شرطة المسطحات المائية فى بوغاز البرلس ، دون انتظار الاعتماد المالية ، لحماية حقوق الصيادين ، وفرض القانون ببحيرة البرلس .



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