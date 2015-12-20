"إعلام زفتى" ينظم ندوة بعنوان "فى حب مصر يوم استعادة الكرامة "

نظم مركز إعلام زفتى التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم ندوة بعنوان" فى حب مصر يوم استعادة الكرامة 6 أكتوبر" بمدرسة عمرو بن العاص التجريبية .

استهدفت الندوة ، تعميق قيم الانتماء والولاء ، وحاضر فيها عميد أركان حرب أحمد شفيق كشك أحد ضباط سلاح المدفعية في حرب أكتوبر، حيث تحدث عن نكسة 1967 ، حرب الاستنزاف ، قرار حرب أكتوبر المجيدة، البطولات العسكرية للجيش ، انجازات المحاربين خلال فترة الحرب ،أكتوبر الحرب والسلام.

وأشار شفيق إلى دور الإعلام فى الاهتمام بالمناسبات القومية من خلال الندوات والأمسيات التى تحس على غرس قيم الولاء والانتماء للوطن .

و تحدث رمزى الحسانين ، كبير أخصائي الإعلام بزفتى، عن دور الإعلام فى متابعة الأحداث بعد نكسة 67 ، وحرب الاستنزاف و التجهيز لحرب أكتوبر وبث روح الفداء والتضحية لدى الشعب، ثم متابعة لأحداث حرب أكتوبر العاشر من رمضان لمعرفة النتائج الحقيقة وفي أثناء الحرب لم يتم تسجيل اى حادث جنائى أو سرقة .

و قدم رمزى التحية لشهداء الوطن من الجيش و الشرطة وللشعب المصري الذي يقف الى جانب الجيش في التحديات الراهنة .

وقدم سعد زغلول أحد أبطال حرب أكتوبر التحية لرجال القوات المسلحة الذين خاضوا اشرف حرب و حققوا أعظم انتصار ، وسرد بعض تفاصيل و أحداث و بطولات أكتوبر ،والروح المعنوية العالية للجنود المصريين ، السادس من أكتوبر 1973 بركان العبور حيث أجهزة الالتقاط كانت تكاد تهتز من صراخ وعويل ضباط العدو، وجنوده المحاصرين في خط بارليف تحت ضراوة ، وشدة القصف المصري .

شارك في الندوة طـالبات التعليم الأساسى، واتحاد الطلاب ومجالس الأمناء، بحضور رابحة الصواف موجة التربية الاجتماعية بزفتى ، وهشام عبد الملك رئيس قسم التربية الاجتماعية ، وسماح سعد نائب مجلس الأمناء بالمدرسة ، ووليد السنطيل عضو مجلس الأمناء ، ومينا عادل حارس مشرف اجتماعى ، وتهانى عبد الظاهر مدير إدارة الخدمات.

أدار الندوة رمزي الحسانين،وأحمد عادل مجاهد أخصائيى الإعلام، بإشراف محمد صلاح مدير مجمع الإعلام .



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