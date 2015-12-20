احمى نفسك من سرطان البنكرياس والسكر بإضافة الماغنسيوم لنظامك الغذائى

سرطان البنكرياس من الأمراض الخطيرة التى يمكن التعرض لها نتيجة لبعض العوامل الغذائية أو نقص عناصر معينة فى الجسم.

ووفقًا لموقع The times of india الهندى، فإن تناول الماغنسيوم يوميًا يساعدك على الوقاية من سرطان القولون والبنكرياس، كما وجد الباحثون أيضا أنه كل انخفاض بحوالى 100 ملى جرام فى امتصاص الماغنسيوم يرتبط بزيادة الإصابة بحدوث سرطان الكبد بنسبة 24%.

وأكدت الدراسة أيضا أن آثار الماغنسيوم على سرطان البنكرياس لا تظهر من قبل العمر ومؤشر كتلة الجسم بين الجنسين ولكنها تقتصر على تناول مكملات الماغنسيوم سواء من خلال الفيتامينات أو المكملات الغذائية، وبالنسبة للأشخاص المعرضين لسرطان البنكرياس، لابد من إضافة عنصر الماغنسيوم لنظامهم الغذائى والذى قد يكون مفيدًا فى الوقاية من المرض.

وأشار التقرير إلى أنه يجب على الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحصص اليومية من الماغنسيوم، من خلال اتباع نظام غذائى، بتناول الخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر والمكسرات، لمنع أى خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

كما وجدت الدراسات السابقة أن الماغنسيوم يرتبط عكسيًا مع خطر الإصابة بمرض السكر والذى يعد من عوامل الخطورة فى الإصابة بسرطان البنكرياس.