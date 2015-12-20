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الحراك الوطنى لطوارق الجنوب الليبى يرحب باتفاق الصخيرات

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الحراك الوطنى لطوارق الجنوب الليبى يرحب باتفاق الصخيرات الحراك الوطنى لطوارق الجنوب الليبى يرحب باتفاق الصخيرات

>رحب الحراك الوطنى لطوارق الجنوب الليبى ، باتفاق الصخيرات السياسى الموقع بين الأطراف الليبية الخميس الماضي، تحت رعاية المبعوث الاممى لدى ليبيا.

وطالب الحراك فى بيانه له اليوم، بضرورة الإسراع فى تشكيل حكومة الوفاق الوطنى ، معتبرا أن ذلك يعد المخرج الوحيد للأزمة الليبية.

وأعرب الحراك الوطنى ،عن أمله بأن تكون القادمة لجميع الليبيين شرقا و غربا و شمالا و جنوبا دون إقصاء و ألا ترضخ لاية ضغوطات وبناء مؤسسات الدولة وعودة النازحين.

كما طالب البيان بتزامن تشكيل هذه الحكومة مع وقف كامل للاقتتال فى كل أرجاء الوطن، معتبرا أن وجود حكومة واحدة تمثل كافة الليبيين ستساهم فى إحلال السلام فى ليبيا .
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مصر 365

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