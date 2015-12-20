أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

عماد الجلدة وشقيقه يقيمان دعوى قضائية تطالب ببطلان قرار التحفظ على أموالهما

Google+ Print
عماد الجلدة وشقيقه يقيمان دعوى قضائية تطالب ببطلان قرار التحفظ على أموالهما عماد الجلدة وشقيقه يقيمان دعوى قضائية تطالب ببطلان قرار التحفظ على أموالهما
أقام عماد الجلدة رجل الأعمال وشقيقه، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبا فيها ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموالهما السائلة والعقارية والمنقولة بشركة هورس للسياحة.

واختصمت الدعوى رقم 16 607 لسنة 70 ق، وزير العدل ومساعد وزير العدل ورئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان ورئيس الوزراء بصفتهم.

وأوضحت الدعوى أنهما فوجئا فى شهر أكتوبر الماضى، باقتحام مبنى الشركة من قبل لجنة التحفظ على أموال الإخوان، لتنفيذ قرارها بالتحفظ على أموال الشركة السائلة والعقارية والمنقولة.

وأضافت الدعوى مخالفة القرار الطعين للقانون، وعدم استناده لأسباب تبرره، وأنه يمثل اعتداء على الملكيه الخاصة، وينتقص من الحقوق الدستورية.

وتابعت الدعوى أن رئيس مجلس إدارة الشركة حسين الجلدة، شارك فى مظاهرات 30 يونيو، مطالبا برحيل حكم الإخوان، وأن الرئيس المعزول محمد مرسى رفض العفو عن شقيقه، مما يثبت عدم وجود علاقة بينهما وبين الجماعة الإرهابية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365