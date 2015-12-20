4مواهب تنافس على لقب «3 the voice» السبت القادم

تدخل 4 مواهب سباق الفوز بلقب لموسم الثالث من البرنامج العالمي «the Voice»،وذلك فى الثامنة مسا السبت المقبل 26ديسمبر.

وتأهّل إلى الحلقة النهائية كل من كريستين سعيد من “فريق كاظم”، نداء شرارة من “فريق شيرين”، حمزة الفضلاوي من “فريق صابر”، وعلي يوسف من “فريق عاصي”.

يذكران الموسمين الماضيين فاز بهما مراد بوريكي من “فريق عاصي”، وستّار سعد من “فريق كاظم”،ويتال الفائز بلقب “the Voice” لهذا الموسم ، عقد مع “JMR Studios” لإصدار ألبوم غنائي ينتجه جان ماري رياشي، ،ورحلة على متن سفينة “Stars on Board” في يوليو المقبل، مع مجموعة من نجوم العالم العربي…