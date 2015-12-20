البنك المركزي يبيع 39.4ملايين دولار للبنوك بسعر 7.73جنيه

باع البنك المركزي المصري 39.4 مليون دولار في العطاء الدوري الذي طرحه اليوم الأحد، بداية الاسبوع، على أساس سعر 7.7301 جنيه للدولار.

وقال مصرفيون في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط، إن البنك المركزي عرض في عطاء اليوم رقم 450 مبلغ 40 مليون دولار على البنوك بذات سعره فى العطاءات الدورية السابقة.

واستحدث البنك المركزي اليه العطاءات الدورية اعتبارا من ديسمبر 2012 بهدف توفير الدولار للبنوك لتمويل عملائها، وذلك بواقع عطائين اسبوعيا ، قبل أن يزيدها الى 3 عطاءات في الاسبوع اعتبارا من مطلع العام الجاري ايام الاحد والثلاثاء والخميس من كل اسبوع.