إسبانيا تؤكد دعمها لـ"حل تفاوضى" والانتقال إلى نظام جديد فى سوريا

جددت الحكومة الإسبانية تأييدها لحل "تفاوضى" والانتقال إلى نظام سياسى جديد" من أجل إنهاء الصراع فى سوريا، وذلك بعد يوم واحد من إصدار مجلس الأمن بالأمم المتحدة "خريطة للسلام"، التى تتضمن وقف إطلاق النار، وضمان وصول غير مقيد للمساعدات الإنسانية، وحماية السكان المدنيين وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين واللاجئين بشكل آمن.

ووفقا للخارجية الإسبانية فإن هذا أول قرار اتخذه مجلس الأمن فى أكثر من عامين لتشجيع التوصل لحل سياسى لإنهاء الحرب فى سوريا".

ووفقا لصحيفة تيلى ثينكو الإسبانية فقال وزير خارجية إسبانيا خوسيه جارثيا مارجايو أن مدريد جزء من مجلس الأمن كعضو غير دائم و"سوف نسعى لترجمة التوافق الذى توصل إليه المجلس فى الدعم والإلتزام بالسلام والإستقرار فى سوريا".

وأشار إلى أن القرار 2254 يمهد الطريق للتوقيع على التوصل لحل تفاوضى للصراع من وقف إطلاق النار فى سوريا، وذلك وفقا للاستنتاجات والمواعيد النهائية التى وضعتها مجموعة دعم سوريا بناءا على طلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون.

وفى المجال السياسى أيد مجلس الأمن عملية سياسية بقيادة السوريين أنفسهم، وبرعاية الأمم المتحدة فى غضون 6 أشهر، وينبغى تشكيل حكومة شاملة والبدء فى عملية صياغة الدستور الجديد، مما يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد عام من ذلك.



>