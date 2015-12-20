اليوم.. منصف المرزوقى يطلق حزبا سياسيا جديدا ويعلن عن اسمه

قال "موقع " 20 مينيت" الفرنسى أن بعد عام من خسارته فى الانتخابات، يطلق الرئيس التونسى السابق محمد منصف المرزوقى اليوم الأحد حزب سياسى جديد للتمكن من مواجهة الوضع "الكارثى" الذى تشهده البلاد، على حد وصفه، وأكد أن فشل الحكومة وعجزها هما الدافع الأول له فى إطلاق حزبه.

وقال الموقع الفرنسى ذاته، أن المرزوقى سوف يعلن اليوم اسم الحزب الجديد وكل التفاصيل التى تتعلق به، وذلك فى مؤتمر صحفى يقام ظهر اليوم، ويشار إلى أن المرزوقى كان قد تقدم الخميس الماضى بطلباً رسمياً لإقامة حزب سياسى جديد ذو طابع ديموقراطى وتشاركى، واختار المرزوقى يوم الخميس الماضى بالتحديد لأنه الذكرى الخامسة للثورة التونسية.

ووفقاً للموقع الفرنسى، قال المرزوقى فى لقاء صحفى أقيم صباح اليوم، " سنطلق الحزب اليوم، وسوف أتولى إدارته بنفسى لمدة عام أو إثنين كأقصى تقدير، ثم أترك الشباب لتولى الأمور وإدارته.

والجدير بالذكر أن المرزوقى (70 عاما) كان يرأس حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، وانتخب فى نهاية 2011 رئيساً للبلاد من قبل المجلس الوطنى التأسيسى بعد تحالف مع حزب النهضة الذى حل أولا فى أول انتخابات تشريعية ديمقراطية تشهدها تونس فى أكتوبر 2011.

>أما فى ديسمبر 2014 خسر المرزوقى فى الدور الثانى من الانتخابات الرئاسية التى فاز فيها زعيم حزب نداء تونس الباجى قائد السبسى.

ويأتى الإعلان عن حزب المرزوقى الجديد فى الوقت الذى يشهد فيه حزب نداء تونس أزمة عميقة أثر التنافس بين الأمين العام محسن مرزوق وحافظ نجل الرئيس الحالى الباجى قائد السبسى.



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