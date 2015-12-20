مسئول إعلامى: فرض عقوبات تدريجية على القنوات المسيئة للدول العربية

قال فوزى الغويل مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، أنه تم تشكيل لجنة مسؤولة عن وضع الأطر والتشريعات اللازمة التى من خلالها سيتم التعامل مع القنوات التى لم تلتزم بتلك التشريعات والتى خالفت نصوص العقد خاصة القنوات الخاصة.

وأوضح الغويل فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع فريق العمل المتخصص لوضع الإجراءات والخطوات اللازمة من النواحى الفنية والتشريعية والقانونية لوقف بث القنوات الفضائية التى تسىء لأى دولة عربية من الدول الأعضاء، والذى عقدت أعماله اليوم برئاسة محمد احمدين مستشار رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بجامعة الدول العربية، أنه تم التطرق خلال الجلسة الأولى للاجتماع إلى التدرج فى اتخاذ الإجراءات قبل إصدار قرار بوقف القناة التى لم تلتزم بالتشريعات الموضوعة فى هذا الشأن ومنها مخالفات بالانذار أو مخالفات مالية.

وأكد الغويل على أن هذا الاجتماع يأتى ضمن اهتمام الجامعة العربية بتطوير الإعلام والتأكيد على اخلاقيات المهنة، فضلا عن تحديد المخالفات ووضع التشريعات لضبط عمل القنوات التى تبث عبر الشركات المختصة فى الفضائيات.

ولفت إلى أن هذا الاجتماع جاء أيضا ضمن مقررات المجلس الوزارى لوزراء الإعلام العرب فى دورتة 46، وستعرض نتائجة على المكتب التنفيذى القادم.

وأشار الغويل إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لتحديد هذه التشريعات ووضع ضوابط تتوافق مع حرية الرأى، وفى نفس الوقت تحدد المعايير والاشتراطات اللازمة لكل القنوات ضمن العقود والاتفاقيات المنصوص عليها فى هذا الشأن.

ونوه إلى تقدم بعض الدول بشكاوى ضد بعض القنوات التى تسيئ إليها وحددت أسماء بعضها، مؤكدا أن الأجندة التى تم تشكيلها لوضع المعايير والاشتراطات التى سيتم بموجبها وقف القنوات المخالفة، مشيرا إلى أن النتائج التى ستتوصل إليها اللجنة سيتم رفعها للشركات الناقلة للقنوات والمسؤولة عن عملية الوقف.

وأكد الغويل أن الهدف الرئيسى لدعوة المجلس الوزارى لعقد هذا الاجتماع هو وضع حد للانفلات الإعلامى الموجود حاليا مع الوضع فى الاعتبار مسألة حرية الرأى والتعبير ومراعاة أخلاقيات المهنة والالتزام بميثاق الشرف الاعلامى.

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