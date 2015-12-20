اعتقال فتاة قرب الحرم الإبراهيمى بعد طعن جندى إسرائيلى

أفادت مصادر حقوقية فلسطينية بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية بفلسطين، أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ قليل فتاة قرب الحرم الإبراهيمى وسط المدينة.

وقالت ايمان زعير الناشطة الحقوقية من مدينة الخليل أن سلطات الاحتلال أطلقت النار على الفتاة واعتقالتها بزعم حجتها المستمرة بأن الفتاة حاولت القيام بعملية طعن للجندى من قوات الاحتلال ثم قامت باعتقالها.. نافية علمها بهوية الفتاة حتى لحظة.

وأوضحت أن قوات الجيش الإسرائيلى تقوم منذ صباح اليوم بعمليات عسكرية بالمدينة عبر إطلاقها أعيرة معدينة مغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز وسط مدينة الخليل.

وقد أعلنت مصادر طبية أن هذه المواجهات اسفرت عن إصابة طفل (5 سنوات) بعيار معدنى لحظة مرور حافلة المدرسة التى كانت تقله ونقل على أثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

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