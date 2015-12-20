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محمد بدران يعلن انسحاب "مستقبل وطن" من "ائتلاف دعم مصر"

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محمد بدران يعلن انسحاب "مستقبل وطن" من "ائتلاف دعم مصر" محمد بدران يعلن انسحاب "مستقبل وطن" من "ائتلاف دعم مصر"
قال محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن، إن حزبه لم يوقع علي وثيقة ائتلاف "دعم "، وسيعمل بهيئة برلمانية مستقلة، تحت قبة البرلمان.

وأضاف "بدران"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قائلا:"دخلونا غصب عننا، وأدينا النهارده خرجنا بمزاجنا"، مشيرا إلي إنه وراد التنسيق مع الأحزاب المدنية في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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