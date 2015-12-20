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الزمالك يقرر إيقاف باسم مرسى وإحالة أمره لمجلس الإدارة

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الزمالك يقرر إيقاف باسم مرسى وإحالة أمره لمجلس الإدارة الزمالك يقرر إيقاف باسم مرسى وإحالة أمره لمجلس الإدارة
قرر إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادى الزمالك، إيقاف باسم مرسى مهاجم الفريق الكروى، وإحالته ملف مخالفاته لمجلس إدارة النادى لاتخاذ قرار بخصوص اللاعب.

ووفقاً لمسئولى الزمالك جاء قرار إيقاف باسم مرسى بسبب تماديه فى الأخطاء، بجانب مخالفة التعليمات وأخرها الظهور فى القنوات الفضائية، رغم اتخاذ قرار بمنع اللاعب من الظهور، وتم توقيع العقوبة المالية عليه.

وجاء قرار إسماعيل يوسف بعد إذاعة الفضائيات أمس السبت، لقاءات مسجلة مع باسم مرسى قام بتسجيلها، رغم صدور قرار بمنع التعامل مع وسائل الإعلام.

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