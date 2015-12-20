آمنة نصير: سأطرد أى مشاغب أثناء رئاستى الجلسة الأولى للبرلمان

قالت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، إنها تهدى رئاستها للجلسة الأولى لمجلس النواب للمرأة المصرية، قائلة: "الله عوض المرأة المصرية بهذه النسبة الممثلة للمرأة بالبرلمان"، مؤكدة أن الإنسان المصرى ثروة مصر ونأمل أن نجد ثروة مصر فى البرلمان ".

وأضافت الدكتورة آمنة نصير، خلال لقائها بقناة "سى بى سى" أنها تتمنى أن تخلو أولى جلسات البرلمان من أى مشاحنات أو تلاسن، قائلة: "على قدر الخروج عن الاعتدال سأتصرف، أنا أستاذة جادة وصارمة، ولن أترك الجلسة لأى مخرب أو مشاغب أو أى صاحب هوى، وسيتم طرد أى مشاغب فى الجلسة الأولى للبرلمان ".

وأشارت الدكتورة آمنة نصير، إلى أن رئيس البرلمان لابد أن يكون قانونيا واسع الأفق صاحب ثقافة قانونية عالية، موضحة أن الجلسة الأولى للبرلمان جلسة بروتوكولية ستتضمن تلاوة القسم كما هو مكتوب قائلة "أقول للجميع الالتزام القانونى عقيدة إسلامية وأود من كل عضو أن يقرأ ما هو بيده كما هو مسطر ".

وأوضحت الدكتورة آمنة نصير، أن قضية التعليم على رأس أولوياتها وأنها لديها مشروعات كثيرة متعلقة بالتعليم قائلة: "أنا خادمة للعلم منذ طفولتى، والعلم أمر مقدس، وخصوصا أن التعليم فى مصر تراجع كثيرا وأود أن نقنن مفهوم مجانية التعليم ".