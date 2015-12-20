أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

آمنة نصير: سأطرد أى مشاغب أثناء رئاستى الجلسة الأولى للبرلمان

Google+ Print
آمنة نصير: سأطرد أى مشاغب أثناء رئاستى الجلسة الأولى للبرلمان آمنة نصير: سأطرد أى مشاغب أثناء رئاستى الجلسة الأولى للبرلمان
قالت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، إنها تهدى رئاستها للجلسة الأولى لمجلس النواب للمرأة المصرية، قائلة: "الله عوض المرأة المصرية بهذه النسبة الممثلة للمرأة بالبرلمان"، مؤكدة أن الإنسان المصرى ثروة ونأمل أن نجد ثروة مصر فى البرلمان ".

وأضافت الدكتورة آمنة نصير، خلال لقائها بقناة "سى بى سى" أنها تتمنى أن تخلو أولى جلسات البرلمان من أى مشاحنات أو تلاسن، قائلة: "على قدر الخروج عن الاعتدال سأتصرف، أنا أستاذة جادة وصارمة، ولن أترك الجلسة لأى مخرب أو مشاغب أو أى صاحب هوى، وسيتم طرد أى مشاغب فى الجلسة الأولى للبرلمان ".

وأشارت الدكتورة آمنة نصير، إلى أن رئيس البرلمان لابد أن يكون قانونيا واسع الأفق صاحب ثقافة قانونية عالية، موضحة أن الجلسة الأولى للبرلمان جلسة بروتوكولية ستتضمن تلاوة القسم كما هو مكتوب قائلة "أقول للجميع الالتزام القانونى عقيدة إسلامية وأود من كل عضو أن يقرأ ما هو بيده كما هو مسطر ".

وأوضحت الدكتورة آمنة نصير، أن قضية التعليم على رأس أولوياتها وأنها لديها مشروعات كثيرة متعلقة بالتعليم قائلة: "أنا خادمة للعلم منذ طفولتى، والعلم أمر مقدس، وخصوصا أن التعليم فى مصر تراجع كثيرا وأود أن نقنن مفهوم مجانية التعليم ".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني