رئيس وزراء الكويت لوزيرة التعاون الدولى: مستمرون فى دعم مصر

استقبل الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر، والوفد المرافق لها اليوم الأحد بقصر السيف.

وقال السفير المصرى لدى الكويت ياسر عاطف فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط، إن رئيس الوزراء الكويتى أكد خلال استقباله للدكتورة سحر نصر، على استمرار دعم دولة الكويت لمصر ومساندتها للاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة، مشيداً بتميز العلاقات بين البلدين على جميع المستويات الرسمية والشعبية.

حضر المقابلة مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب أحمد البدر، ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد خالد الأحمد الجابر الصباح، والسفير المصرى لدى الكويت ياسر عاطف.

وتقوم وزيرة التعاون الدولى بزيارة حالية للكويت بدعوة من الصندوق الكويتى للتنمية لعقد اجتماع مع ممثلي المؤسسات والصناديق العربية لبحث تمويل مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء.

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