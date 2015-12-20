ألمانية تتنازل عن بلاغها ضد عامل اتهمته باغتصابها خوفا على مستقبل أسرته

تنازلت سائحة ألمانية الجنسية عن بلاغ حررته ضد عامل بشركة سياحة بالغردقة اتهمته باغتصابها، حيث جاء تنازلها بعد أن علمت بعقوبة الاغتصاب، وخوفا منها على ضياع مستقبل أسرته، وتم ذلك بعد حصولها على إقرار منه بعدم التعرض لها هو وصديق له، مرة أخرى، تم ذلك داخل مقر نيابة الغردقة الجزئية.

كانت قد اتهمت ألمانية الجنسية بالغردقة عاملا بإحدى شركات السياحة يدعى محمد.ع.م"، 40 سنة، باغتصابها، بفيلا بمنطقة الهضبة، والتى أفادت فى بلاغها أن العامل قام باغتصابها عنوة.

- ضبط عامل بشركة سياحة فى الغردقة لاتهامه باغتصاب سيدة ألمانية