الكرفس وسمك السلمون.. أطعمة وخضروات غنية بالأوميجا والألياف

الأطعمة والخضروات الغنية بالألياف والأوميجا ٣ تتحكم بشكل كبير فى نسب الكوليسترول فى الدم، وبالتالى تتحكم بشكل كبير فى مدى وقاية الشخص وتجنبه الكثير من الأعراض المرضية المفاجئة، فمن المعروف أن الكوليسترول يتجمع على المدى البعيد، ويفضل أن يعتمد النظام الغذائى للإنسان على الخضروات الطازجة والأطعمة الغنية بالألياف وبالأوميجا ٣، فهى الطريقة المثلى لتقليل نسب الكوليسترول فى الدم.

ونصحت الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية أمراض السمنة والنحافة بضرورة التركيز على تناول الطعام الغنى بالألياف بالأوميجا ٣ فهو العنصر الأهم الذى يعمل على خفض الكوليسترول بشكل فاعل، ويقلل امتصاص الكوليسترول فى الدم، ويعتقد البعض خطأ أن الأوميجا ٣ متواجدة فقط فى السمك، إلا أنها متواجدة فى أكثر من نوع طعام يخفض الكوليسترول ويفيد الصحة.

وذكرت أخصائية السمنة والنحافة مجموعة من أهم الأطعمة التى تحتوى على الأوميجا ٣ الهامة والضرورية للجسم، والتى لها فوائد عظيمة من أهمها أنها تؤخر ظهور أعراض الشيخوخة على الجسم، وأمراض الهرم والتقدم فى العمر وتحافظ على خلايا الجسم والبشرة، ومن أهم هذه الأطعمة والخضروات :

*الشوفان: غنى بالألياف التى تعمل على تقليل نسب الكوليسترول وتقلل من امتصاصه من الدم

>*الكرفس: خضار ورقى هام غنى بالعناصر الصحية التى تقلل مستوى الكوليسترول الضار

>*فول الصويا: هام للنضارة وتقليل نسبة فى الدم

*الثوم: يخفض مستوى الكوليسترول والدهون التلاثية ويحمى من تصلب الشرايين وأمراض القلب

>*سمك السلمون: غنى بالأوميجا 3 دون شك والتى تعمل على تقليل الكوليسترول من الدم والوقاية من المشكلات الصحية

*البقوليات: كالفول والحمص لاحتوائها على نسبة ألياف عالية

>*الخضروات الورقية: الشبت البقدونس الكرفس الخس السبانخ، كلها غنية بالألياف