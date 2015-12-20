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بامبو: تلقيت عروضا للإعارة.. وأصبحت جاهزا للعودة

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بامبو: تلقيت عروضا للإعارة.. وأصبحت جاهزا للعودة بامبو: تلقيت عروضا للإعارة.. وأصبحت جاهزا للعودة

كريم بامبو لاعب الفريق تماثل للشفاء من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، لكنه لن يتعجل الامر حتى لا تحدث أية انتكاسات في رحلته للعودة بحسب ما أكده لـFilGoal.com.

وأوضح بامبو أن تجربة غيابه لفترة طويلة عن الملاعب كانت صعبة، مفصحا "لكني نجحت في اجتيازها. وتعلمت منها وسأعود بشكل أقوى في المرحلة المقبلة".

وكان بامبو قد عانى من الإصابة قبل فترة القيد الثانية في الموسم الماضي، وخرج من قائمة الأهلي لكن مع اتفاق على استكمال عقده مع القلعة الحمراء.

وفي تلك الفترة تعاقد الأهلي مع عدد من اللاعبين في مركز صانع الألعاب مثل مؤمن زكريا وأحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي.

لكن الشيخ وزكي لم يشارك أي منهما حتى الآن مع الأهلي في الموسم الجاري من الدوري المصري.

فهل يعول الأهلي على بامبو بعد تعافيه، أم يتركه يخرج معارا لاسترداد ثقته بنفسه بعيدا عن ضغوط اللعب بالقميص الأحمر؟

الخروج معارا

وأضاف بامبو "تلقيت عدة اتصالات من بعض الاندية التي ترغب في استعارتي خلال الفترة الماضية".

وأكمل "لكني تركت الأمر للجهاز الفني".

"أنا لا أفكر في الرحيل عن الأهلي إلا لو وافق النادي على خروجي معارا. وأتمسك بالاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

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