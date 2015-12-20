اتحاد الكرة: ننتظر موافقة القوات المسلحة على إقامة لقاء الأهلي في الدفاع الجوي

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات إن وزارة الداخلية قد وافقت على إقامة مباراة الأهلي وحرس الحدود غدا الاثنين في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

وأضاف حسين أنه في انتظار وصول موافقة من الأمانة العامة للقوات المسلحة اليوم على إقامة المباراة على الملعب المتواجد بالقاهرة الجديدة.

كما أكد حسين أنه مازال في انتظار موافقة الأمن على نقل لقاء الزمالك وطلائع الجيش اليوم الأحد في نفس الجولة من الدفاع الجوي لبتروسبورت.

وكان الزمالك قد رفض اللعب على ملعب الدفاع الجوي فيما يرفض الأهلي لعب مبارياته على ملعب بتروسبورت.