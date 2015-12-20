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الزمالك يقرر إيقاف باسم مرسي

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الزمالك يقرر إيقاف باسم مرسي الزمالك يقرر إيقاف باسم مرسي

قرر إسماعيل يوسف مدير الكرة في نادي الزمالك إيقاف باسم مرسي مهاجم الفريق، وعرض الأمر على مجلس إدارة النادي.

باسم مرسي دخل في خلافات كثيرة مع إدارة ناديه في الفترة الأخيرة بسبب استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي رغم منع النادي لذلك، كما حذرته الإدارة من تغريمه بمبلغ 300 ألف جنيه حال ظهور أي تسجيل لأي حوار له، بناء على التعليمات الخاصة من إدارة النادي والفريق بعدم ظهور اللاعبين إعلاميا.

وقال مرتضى منصور رئيس النادي إنه لا يمانع رحيل باسم، في حال وصول أي عرض لضمه حتى لو من الغريم التقليدي الأهلي. ( اقرأ تصريحاته )

وأوضح رئيس الزمالك أنه كلف إسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق للوصول إلى حل مع ثاني هدافي الدوري الموسم الماضي.

وجاء قرار إسماعيل يوسف بإيقاف باسم مرسي اليوم الأحد بسبب تكرار مخالفة لوائح النادي، وأخرها الظهور في القنوات الفضائية وتم توقيع العقوبة المالية عليه.

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