تجديد حبس متهم بترويج أقراص مخدرة 15 يوما فى أسوان

قرر قاضى المعارضات بمحكمة دراو الجزئية بأسوان اليوم، تجديد حبس متهم بترويج أقراص مخدرة وبحيازة سلاح نارى غير مرخص وطلقات 15 يوما على ذمة التحقيق فى القضية. وتحديد جلسة الـ29 من شهر ديسمبر الجارى لاستئناف المحاكمة.

حيث تمكن ضباط مباحث مركز شرطة دراو منذ عدة أيام من ضبط المتهم "أحمد. ف"- 23 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز دراو - لحيازته 500 قرص لعقار التامول المخدر وفرد روسى محلى الصنع و10 طلقات من نفس عيار السلاح المضبوط، وذلك فى أحد الأكمنة بمركز دراو بأسوان، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات تم تجديدها لـ15 يوما.

- ضبط عاطل بحوزته 500 قرص تامول وفرد روسى بأسوان