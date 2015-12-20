النيابة تواجه مدير بنك حكومى تلقى رشوة من مستثمر بتسجيلات الرقابة الإدارية

تستكمل نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد حنفى تحقيقاتها مع مدير البنك الحكومى المتهم بتلقى رشوة 2.5 مليون جنيه، مقابل تسهيل بيع بعض أصول البنك المحجوز عليها لرجل أعمال.>وحضر المتهمون اليوم الأحد لنيابة قصر النيل، حيث يواجهم المستشار طاهر سبالة وكيل أول نيابة قصر النيل بالتسجيلات الصوتية، عقب تفريغها، وكذلك مقاطع فيديو تسليم الأموال بينهما لاستكمال التحقيق معهما.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على مدير بنك حكومى شهير، وموظف بالبنك ورجل أعمال، بتهمة تقديم وتقاضى رشوة 2.5 مليون جنيه، مقابل بيع جزء من أصول البنك بأسعار مخفضة لرجل الأعمال، وبإحالتهم إلى نيابة قصر النيل قررت برئاسة المستشار أحمد حنفى حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار طاهر سبالة بإشراف المستشار ضياء نجم الدين مدير النيابة أن مدير البنك اتفق مع رجل الأعمال على تلقى رشوة 2.5 مليون جنيه منه، مقابل أن يسهل الأول بيع أصول البنك المحجوز عليها إلى رجل الأعمال بأسعار مخفضة وأن يرسى عليه المزاد.

وفى غضون ذلك قالت التحقيقات: وردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية باتفاق المتهم الأول مع وسطاء، لتسهيل بيع أصول البنك المحجوز عليها لرجل الأعمال، فتم تسجيل المكالمات بينهم، ووثق رجال مباحث الرقابة الإدارية تسليم الأموال بين المتهمين صوت وصورة قبل القبض عليهم وإحالتهم للنيابة.