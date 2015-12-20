ضبط لحوم وألبان فاسدة داخل سوبر ماركت فى الإسماعيلية

تمكنت مباحث تموين الإسماعيلية من ضبط كمية من اللحوم ومصنعاتها والالبان الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الادمى داخل سوبر ماركت.

تلقى اللواء على العزازى مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والرائد عادل الجزار وكيل المباحث والقوة المرافقة لهما بضبط كمية من اللحوم والفراخ واللانشون ومصنعات اللحوم والألبان الفاسدة داخل سوبر ماركت خلف مصنع الكوكا كولا دائرة قسم ثالث الإسماعيلية وكذلك البيع بازيد من التسعيرة يمتلكه "جمال .ح. ف" صاحب سوبر ماركت مواليد 1964 مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 16 أحوال قسم شرطة التموين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



>