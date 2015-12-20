أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

انتحار موظف بإمبابة.. ووالده: مريض نفسيا وحاول قطع شرايين يده منذ 4 شهور

Google+ Print
انتحار موظف بإمبابة.. ووالده: مريض نفسيا وحاول قطع شرايين يده منذ 4 شهور انتحار موظف بإمبابة.. ووالده: مريض نفسيا وحاول قطع شرايين يده منذ 4 شهور
انتحر موظف شنقا بمنزله الكائن بمنطقة إمبابة، وأكد والده أنه كان يعانى من مرض نفسى، وتدهورت حالته النفسية بعد وفاة والدته، كما أنه حاول الانتحار سابقا بقطع شرايين يده.

تلقى العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة، بلاغا يفيد بانتحار شخص داخل مسكنه بإمبابة، وبإجراء التحريات تبين أن "م.س" يبلغ من العمر 34 عاما شنق نفسه بسقف غرفة نومه.

وذكر والده أن ابنه مصاب بمرض نفسى، ويعالج لدى أحد الأطباء النفسيين، كما أن حالته النفسيه تدهورت عقب وفاته والدته منذ عامين، وحاول الانتحار منذ 4 شهور بقطع شرايين يده، إلا أنه تم إنقاذه، فتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365