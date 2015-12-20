النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى فى واقعة مقتل سائق "توك توك" بالبساتين

أمر المستشار معتز شريف، رئيس نيابة البساتين، باستعجال تقريرمصلحة الطب الشرعى، فى واقعة اتهام 4 متهمين بقتل سائق "توك توك"، عقب اعتدائهم عليه بالضرب بـ"المطاوى" بسبب الخلاف على ثمن الأجرة.

كان قسم شرطة البساتين تلقى إخطارا من المستشفى العام بدائرة القسم، يفيد بوصول المجنى عليه "مصطفى.م" 29 سنة، سائق "توك توك"، عقب وفاته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمناظرة الجثمان، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية بأن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص طلبوا من المجنى عليه توصيلهم إلى منطقة قباء بالبساتين، وبطلب الأجرة اختلفوا معه على المبلغ المطلوب، فاعتدوا عليه بالضرب، بعد مشادة كلامية دارات بينهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين عقب تحديد هويتهم، وذلك عقب الحصول على إذن من النيابة العامة، وتقنين كافة الإجراءات القانونية، إلا أنهم أنكروا ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة النيابة العامة للمتهمين الأربعة بارتكابهم جريمة القتل، أنكر 3 منهم، واعترف أحدهم بأنهم قاموا بالاعتداء على المجنى عليه بالمطاوى عقب اختلافهم معه على قيمة أجرة "التوك توك"، فقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.